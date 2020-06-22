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Архив - Донецкая область

Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах

22.06.2020 15:00
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Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ из оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит сейчас.
Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.
Сейчас такая норма действует только для выпускников с оккупированных Крыма и Севастополя.
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.



Теги: ВУЗ, обучение, ОРДЛО, Зеленский
 
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