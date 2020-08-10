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Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы точно не будут обсуждаться на переговорах по Донбассу. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", - пояснил Кравчук.
Он уточнил, что речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
"Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", - подчеркнул он.
"Этот вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", - заверил Кравчук. Также первый президент пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", - подчеркнул первый президент.
Теги: Донбасс, переговоры, Кравчук, ТКГ
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