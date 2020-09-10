На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов

10.09.2020 15:00

Чиновники Государственной миграционной службы в Донецкой области занимались легализацией боевиков так называемой "ДНР", сообщает Корреспондент.net.

Сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов ГМС.

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина.

Задокументировано, что среди клиентов были чиновники администрации и боевики "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения.

В ходе обысков в офисах миграционной службы силовики изъяли формы, которые были заполнены участниками незаконных вооруженных формирований и хранились в архивах и электронных реестрах.

Выданные представителям "ДНР" бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными по решению суда, отметили в СБУ.