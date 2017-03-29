В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами

29.03.2017 22:15

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в миграционной службе города отмечаются большие очереди на оформление загранпаспорта. Даже приехав ранним утром или глубокой ночью, вы не окажетесь в числе первых и не попадете в нужный кабинет в течение суток. В лучшем случае придется ждать три дня, в худшем – неделю.

Причина в том, что Покровск является единственным городом в западной части Донецкой области, где можно оформить паспорт для выезда за границу и внутренний в виде ID-карты.

Под кабинетом №1 собралось до десятка человек – все ждут очереди для подачи документов на загранпаспорт. В руках Ирины, жительницы Мирнограда, длинный список из 109 фамилий. «Это те, кто прошел сверку на утро сегодняшнего дня, я получила список от предыдущих посетителей. Сверка проводится дважды, вечером в 17:00 и утром в 8:00. В эти часы очередь переписывается, и те, кого не окажется на перекличке, автоматически выбывают из списка», – поясняет молодая Ирина

Люди, приехавшие из других городов, расселяются в Родинском и Покровске в общежитиях и съемных квартирах, а затем на протяжении нескольких дней приходят на утренние и вечерние сверки.

Под дверью не слишком много посетителей, потому что в течение дня примут всего 32 человека. Остальные люди из списка придут лишь в 17.00 на вечернюю перекличку.

Дарья также из Мирнограда. Она записалась в очередь в 24 марта, добросовестно приходила на сверку по утрам и вечерам, чтобы попасть на прием 29 марта. «Это уже вторая моя попытка. Хорошо, что есть список, а до него здесь царил хаос», – говорит девушка.

Из кабинета вышел один из первых за сегодня посетителей, которому удалось сдать документы на загранпаспорт. Когда он только записывался, был под номером 139. На вчерашней вечерней перекличке Александру присвоили номер 27. Но чтобы получить привилегию и попасть на прием первым, он с еще одним мужчиной всю ночь дежурил под закрытой дверью миграционной службы, на улице, со списком в руках. Поскольку, объясняет парень, даже ночью подъезжают люди, чтобы занять очередь.

«Сотрудникам миграционной службы приходится постоянно выходить к посетителям в очереди, просить их не стоять здесь сутками, не толкаться и не ругаться между собой. Мы неоднократно предлагали составлять список, чтобы без суеты приходить для оформления документов. И вот только пару последних дней люди прислушались, создали списки и не стоят подряд несколько суток, а приходят в определенный день, в свою очередь», – рассказал и. о. начальника Покровского горотдела ГУ ГМС в Донецкой области Юрий Згонников.

Он отметил, что за последние три года служба прибегала к различным вариантам организации приема, были и попытки использовать талоны. Однако не только посетители, но и сами сотрудники миграционной службы увидели в этом больше минусов, чем плюсов.

Дело в том, что для оформления загранпаспортов в Покровский отдел ГМС обращаются не только жители Покровска и Покровского района, но и посетители из Мирнограда, Александровки, Доброполья, Селидова, Курахова, Авдеевки, а также временно неподконтрольных Ясиноватой, Донецка, Горловки, Макеевки, Шахтерска, Харцызска и других населенных пунктов.

«Те, кто приехал издалека, оказались неготовыми получать талоны, а затем возвращаться в миграционную службу еще раз спустя неделю или две. Сложности связаны прежде всего с въездом-выездом через КПВВ. Люди предпочитают выстоять в очереди три дня, но попасть на прием с первой попытки. И в этом случае запись по "живой очереди" оказалась наиболее эффективной» , – объясняет Згонников.

В службе не понимают, почему люди из стольких городов едут за паспортами именно в Покровск, ведь отделы миграционной службы работают в Краматорске, Славянске, Волновахе, Мариуполе, Бахмуте, Константиновке, Великой Новоселке.

«Более того, жителям временно неподконтрольных территорий для получения загранпаспорта можно обратиться в любой другой город на территории всей Украины. А, к примеру, в Краматорске работает и городской, и областной отдел ГМС, и нагрузка на их сотрудников не такая, как у нас. Мы задаем этот вопрос самим посетителям, и они объясняют, что обращаются в миграционную службу в Покровске потому, что "им так удобно". В городе большой рынок, здесь они зарегистрированы в УСЗН и Пенсионном фонде для получения выплат. Многие, приезжая в Покровск, готовы стоять в очереди неделями, одновременно решая и другие свои вопросы», – продолжает Згонников.

Руководитель не теряет надежды, что в ближайшее время в процесс оформления паспортов для выезда за границу и ID-карт включатся смежные службы в Мирнограде, Курахово, Селидово и Александровке – где все оборудование завезено, сотрудники прошли обучение, но возникли какие-то технические проблемы и проволочки. Ведь жителей Покровска и района, отмечает Юрий Згонников, в очереди единицы.

«Зато посмотрите вот на эти сотни готовых паспортов, за которыми никто не приходит. Большинство из них принадлежат людям, которые выстояли в очередях по несколько дней. Вот и судите, насколько загранпаспорта были им необходимы», – сетует глава службы, демонстрируя уставленный ящичками стол.

По предположению руководителя горотдела ГМС, резкое увеличение спроса на загранпаспорта может быть связано с ожиданием безвизового режима: многие обращаются не потому, что им нужно выезжать за границу, а «на всякий случай».

Источник dnews.dn.ua