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В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе
04.11.2020 16:00
По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь.
По информации штаба Объединенных сил, количество погибших и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины из-за непосредственных боевых действий в районе проведения ООС за период с 27 июля по 4 ноября 2020 составило 14 военнослужащих (безвозвратных - 3, санитарных - 11), а за аналогичный период до введения данного режима - 197 военнослужащих (безвозвратных - 17 санитарных - 180).
Теги: Донбасс, итоги, перемирие, ООС
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