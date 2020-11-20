Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября

20.11.2020 14:00

По решению командующего операции Объединенных сил, КПВВ на линии разграничения на Донбассе функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00, сообщает ГПСУ.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» - ежедневно и «Новотроицкое», в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

По состоянию на 12.00 сегодня оформлено:

в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно оккупированной территории Украины - 301 человек, на выход - 577 человек;

в КПВВ «Новотроицкое» - на выезд в ОРДО оформлено 88 граждан и 17 транспортных средств на въезд - 22 человека и 3 транспортных средства.

Кроме того, в течение недели, через КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская», на временно оккупированную территорию Украины, Международным комитетом Красного Креста направлено товары медицинского назначения, продуктовые и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 219 тонн.