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ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
26.10.2017 16:15
На данный момент приостановлено оформление пропусков через линию разграничения на сайте СБУ Украины. Официально данное явление носит временный характер.
Заявки, которые подавали еще до 3 октября, обрабатываются уже больше 10 дней. При чем это касается и тех, кто делает пропуск впервые, и тех, кто уже неоднократно планирует пересекать КПВВ на Донбассе
Представители СБУ заявили, что их сайт недоступен по техническим причинам, так как на нем проводятся работы. Следовательно, сбои не продлятся долго. Ожидается, что сайт начнет работать нормально с 5 ноября.
Всем, у кого «зависли» заявки, предлагают обратиться непосредственно в Координационный центр СБУ. Но лучше, советуют бывалые жители Донбасса, перенести поездку.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, закрытие, КПВВ
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