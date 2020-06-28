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"ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения
28.06.2020 09:00
Так называемые власти "ДНР" снова закрыла пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начинает действовать с 28 июня, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в "указе" главаря "ДНР" Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте.
Так, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".
Как уточнил "депутат "ДНР" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале, "граница с Украиной" будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".
Теги: Донбасс, закрытие, ДНР, КПВВ
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