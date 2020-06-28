"ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения

28.06.2020 09:00

Так называемые власти "ДНР" снова закрыла пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начинает действовать с 28 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в "указе" главаря "ДНР" Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте.

Так, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".

Как уточнил "депутат "ДНР" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале, "граница с Украиной" будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".