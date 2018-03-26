Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ ОРДЛО не перешли на летний режим работы

26.03.2018 10:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ ОРДЛО не перешли на летний режим работы

Вчера ночью, 25 марта, Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств на контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от проезжающих, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже.Сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает 62.ua.

В настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать.

Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

Госпогранслужба будет отслеживать и обязательно сообщать общественности о ситуации, сложившейся на своих информационных ресурсах.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, летнее время, пункты пропуска, КПВВ, ОРДЛО, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх