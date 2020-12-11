Ситуация на КПВВ Донбасса 11 декабря

11.12.2020 13:00

11 декабря на Донбассе работают КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”. На остальных пяти КПВВ Донбасса смежные блокпосты блокируют боевики. Об этом Свободному радио рассказал представитель Государственной пограничной службы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

"По состоянию на 11:00 через КПВВ “Новотроицкое” на ВОТ прошли 34 человека и проехали 2 автомобиля. На контролируемую территорию 7 человек и 4 автомобиля. По “Станице Луганской” на это же время на ВОТ прошли 384 человека, на контролируемую территорию - 303", - уточнил представитель ГПСУ.