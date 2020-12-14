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Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года

14.12.2020 16:00
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Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года

Российская вакцина для профилактики коронавируса нового типа может поступить в "ДНР" до конца текущего года. Об этом сегодня заявил "глава республики" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ", – сказал Пушилин.
Он отметил, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года.



Теги: Россия, Донбасс, вакцина, ДНР, Пушилин
 
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