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Архив - Донецкая область

На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв

07.01.2021 14:00
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На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв

В Донецкой области на водопроводе "Горловка - Торецк" по состоянию на 07:00 7 января обнаружен один прорыв, население 5 населенных пунктов до сих пор без питьевой воды. Об этом сообщается на сайте ГосЧС, передает телеканал 112 Украина.
Первый прорыв на водопроводе произошел 4 января, без воды остались Торецк, г. Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей.
На странице компании "Вода Донбасса" говорится, что 6 января ремонтные бригады устранили два повреждения на водопроводе. Для восстановления подачи воды необходимо устранить повреждения в "серой" зоне.
"После предоставления гарантий безопасности бригады КП "Компания "Вода Донбасса" продолжат обследование водопровода на наличие прорывов и для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
6 января подразделениями ГосЧС осуществлен подвоз 77,2 т воды, из них 51,4 т питьевой и 25,8 т технической (всего с начала работ подвезено 89,4 т воды, из них 58,9 т питьевой и 30,5 т технической). От ГосЧС привлекалось 14 чел. л/с и 4 ед. техники.


 
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