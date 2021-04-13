На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе

13.04.2021 12:00

Ряду населенных пунктов Донецкой области сокращена подача воды из-за проведение аварийных работ на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

"Аварийные, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться на участке от второго к третьему к подъемов (пикеты ПК-107, ПК-145, ПК-148, ПК-148 + 50).

Сокращение подачи воды возможно городам Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецкое с 7:00 13 апреля в окончании ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.