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Архив - Донецкая область

Водоснабжение Торецка полностью восстановлено после аварии

14.01.2021 11:00
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Водоснабжение Торецка полностью восстановлено после аварии

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе «Горловка-Торецк», восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от Главного управления привлекалось 31 человек личного состава и 10 единиц техники, из них 2 единицы техники для подвоза питьевой воды.



Теги: Донбасс, водоснабжение, Торецк
 
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