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Архив - Донецкая область

5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек

06.02.2021 11:00
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5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек

Сто сорок два человека 5 февраля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию республики запущено 15 транспортных средств, 87 человек. На территорию Украины выпущено девять транспортных средств, 55 человек», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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