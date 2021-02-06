5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек

06.02.2021 11:00

Сто сорок два человека 5 февраля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию республики запущено 15 транспортных средств, 87 человек. На территорию Украины выпущено девять транспортных средств, 55 человек», — говорится в сообщении.