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В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО
На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел вчера днем возле блокпоста механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области. К блокпосту приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором были два человека.
В штабе ООС утверждают, что на требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. Украинский военный выстрелил в воздух, но машина продолжала движение в направлении оккупированной территории и вооруженных формирований Российской Федерации.
"Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Теги: Донбасс, прорыв, опорный пункт, ООС
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