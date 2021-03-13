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Архив - Донецкая область

Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта

13.03.2021 13:00
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Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта

206 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 12 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
На территорию ОРДО было запущено 23 транспортных средства, 111 человек, на подконтрольную территорию Украины проследовало 13 транспортных средств, 95 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ОРДО
 
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