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Архив - Донецкая область

ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом

15.04.2021 13:00
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ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности доставили на неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарную помощь весом 18 тонн, сообщается в Twitter организации.
Пять грузовиков перевозили оборудование для лечения и профилактики от COVID-19 и других вирусных заболеваний. Автомобили проследовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».



Теги: ООН, гуманитарная помощь, ОРДЛО, COVID-19
 
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