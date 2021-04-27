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Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС
27.04.2021 09:00
В Донецкой области неподалеку от Гнутово в результате обстрела боевиков пришлось эвакуировать украинских саперов, которые проводили разминирование территории. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Там отметили, что произошло этом 26 апреля утром. Боевики открыли огонь по садовому обществу возле Гнутово, расположенном возле Мариуполя. Место обстрела было возле поля, которое как раз разминировали пиротехники.
На момент обстрела на месте находились 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок. Погибших и пострадавших нет.
Теги: Донбасс, обстрел, саперы, Гнутово, ГСЧС
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