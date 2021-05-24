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В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне
24.05.2021 11:00
На оккупированной части территории Донецкой области распорядились о дополнительных выходных в июне. Соответствующий "указ" подписал главарь "ДНР" Денис Пушилин, сообщают сепаратистские СМИ.
В частности, длинные выходные для жителей ОРДО начнутся с 12 по 14 июня - в связи празднованием в стране-оккупанте дня России 12 июня.
При совпадении праздничных или нерабочих дней с выходным днем выходной день переносится на следующий рабочий день.
Также тремя нерабочими днями будут и следующие после этой недели, потому что 20 июня отмечается христианский праздник - День Святой Троицы.
Таким образом и эти выходные растянутся на три дня - с 19 по 21 июня.
Теги: выходной, ОРДО, июнь
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