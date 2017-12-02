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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали о переселенцах

02.12.2017 17:04
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В ОРДО рассказали о переселенцах

С начала военного конфликта вынужденными временными переселенцами на оккупированной части Донбасса зарегистрированы 7813 человек, в том числе 2011 детей возрастом до 18 лет.

Таки данные приводит пресс-служба т.н. "уполномоченного по правам человека" в пророссийской группировке "ДНР". Отмечается, что на территории ОРДО открыто 63 пункта временного размещения, из них 55 функционируют, 8 – остаются в резерве.

Напомним, что по состоянию на 27 ноября в Украине (без учета временно оккупированный территорий) официально учтены 1 млн 494 тыс. 806 переселенцев. С января их стало значительно меньше. Подробнее об этом читайте в материале Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы.



Теги: Донбасс, ДНР, переселенцы, оккупанты, ОРДО
 
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