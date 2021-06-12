11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек

12.06.2021 13:00

Как сообщает спикер Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, в пятницу через пеший пропускной пункт в Станице Луганской прошли в сторону оккупированного Луганска 1066 человек, а в обратном направлении – 835.

Через КПВВ “Новотроицкое”, по данным спикера ГПСУ, проследовали на временно оккупированную территорию 171 человек и 21 машина. А в сторону свободной украинской территории пограничники оформили 239 человек и 37 автомобилей.

Другие пункты пропуска были открыты только с подконтрольной стороны. Представители оккупационных властей продолжают блокировать свои смежные посты.