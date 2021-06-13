В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)

13.06.2021 09:00

Центр массовой вакцинации заработал в Мариуполе 12 июня. Он разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец". Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства Coronovac. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Как сообщается, с 9 утра возле стадиона уже собрались люди, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

В таких центрах вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку во время телефонного разговора или с помощью СМС, так и тех граждан, которым еще не поступило приглашение, но которые присутсвуют в листе ожидания.

Приоритет отдается пожилым людям.