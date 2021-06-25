Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ

25.06.2021 09:00

За сутки, 24 июня, на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима тишины со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 25 июня.

У Новгородского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Южного сепаратисты дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе Шумов противник применял 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки сепаратисты дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 Рапира. В направлении Старогнатовки противник осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстреливал военных Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского сепаратисты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского - из минометов 82-го калибра. У Красногоровки противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко Песков сепаратисты дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате обстрелов один украинский военный получил проникающие осколочные ранения. Его доставили в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.