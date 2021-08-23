- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
- За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный10:00
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи08:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин
За прошедшие сутки, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
В частности, возле Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот
- Жуткие кадры: расстрелянная скорая, в которой погиб боец "Донбасса" (ФОТО)
- За сутки в ООС 17 обстрелов, есть раненые и погибший
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО09:00
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины15:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
- За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный10:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО09:00
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа17:00
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины15:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 августа11:00
- На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)10:00
- Германия передала Украине 1,5 миллиона доз CОVID-вакцины09:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)15:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса
- На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа
- За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости
- Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)