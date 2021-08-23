За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин

23.08.2021 10:00

За прошедшие сутки, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, возле Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.