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Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин
01.01.2022 11:00
За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
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