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Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко
Социальная сеть Instagram удалила публикацию на странице спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова, в которой он писал о годовщине смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря крымского спикера Кристину Попкову.
Попкова утверждает, что Instagram удалил публикацию, сообщив при этом, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.
Как сообщается, Константинов назвал Захарченко «неутомимым защитником русского мира». Подобное заявление крымский спикер опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук. Он утверждает, что главарь группировки «ДНР» «был другом Крыма, неоднократно посещал полуостров».
Сам Константинов публично не комментировал удаление его сообщения в соцсети Instagram.
Теги: Донбасс, удаление, пост, Instagram, Захарченко
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