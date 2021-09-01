Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко

01.09.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко

Социальная сеть Instagram удалила публикацию на странице спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова, в которой он писал о годовщине смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря крымского спикера Кристину Попкову.
Попкова утверждает, что Instagram удалил публикацию, сообщив при этом, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.
Как сообщается, Константинов назвал Захарченко «неутомимым защитником русского мира». Подобное заявление крымский спикер опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук. Он утверждает, что главарь группировки «ДНР» «был другом Крыма, неоднократно посещал полуостров».
Сам Константинов публично не комментировал удаление его сообщения в соцсети Instagram.



Теги: Донбасс, удаление, пост, Instagram, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх