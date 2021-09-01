Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко

01.09.2021 09:00

Социальная сеть Instagram удалила публикацию на странице спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова, в которой он писал о годовщине смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря крымского спикера Кристину Попкову.

Попкова утверждает, что Instagram удалил публикацию, сообщив при этом, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.

Как сообщается, Константинов назвал Захарченко «неутомимым защитником русского мира». Подобное заявление крымский спикер опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук. Он утверждает, что главарь группировки «ДНР» «был другом Крыма, неоднократно посещал полуостров».

Сам Константинов публично не комментировал удаление его сообщения в соцсети Instagram.