Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка

09.09.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка

В Детской центральной библиотеке Краматорска стартовал набор слушателей на курсы изучения чешского языка. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает "Восточный Проект".
"Сегодня "Чешская ласточка" в очередной раз гостеприимно распахнула двери Книжного дома Детской центральной библиотеки им. Пушкина всем желающим изучать чешский язык. Это уже шестой набор на наши бесплатные курсы чешского языка! Мы рады были видеть и уже знакомые и новые лица наших слушателей. Надеемся на плодотворное сотрудничество в течение нового учебного года и желаем всем посетителям курсов легких знаний и терпения. Приглашаем горожан участвовать к нам! Следующее занятие состоится 19 сентября, с 13.00 до 15.00 ", - сообщила в Фейсбуке руководитель библиотеки Анна Бахман.



Теги: Донбасс, Чехия, Краматорск, язык, курсы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх