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Архив - Донецкая область

Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном

26.10.2021 15:00
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Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном

В Донецкой области российские наемники РФ обстреляли село Гранитное, в результате чего повреждены жилые дома и электросети. Об этом в Facebook сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.
"Российско-оккупационные войска, в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали боеприпасы 120-мм калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети. К счастью жертв нет. Призываю жителей ограничиться пребыванием дома ради своей безопасности", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, обстрел, жилой дом, Гранитное
 
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