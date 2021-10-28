Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе

28.10.2021 08:00

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона выдвинула ультиматум - потребовала отдать часть подконтрольной Украине территории взамен на открытие контрольно-пропускных пунктов. Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

По его словам, это не единственное требование оккупационных администраций. Делается это для того, чтобы заблокировать все важные договоренности, которые были достигнуты во время Нормандской встречи в 2019 году.

"Последнее, скажем так, изобретение российской стороны, - она искала любые поводы не открывать КПВВ. И вот сейчас она придумала, что мы должны отдать 300 м своей территории для того, чтобы открыть пункты. То есть, начала шантаж", - рассказал Гармаш.