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Архив - Донецкая область

Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе

28.10.2021 08:00
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Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона выдвинула ультиматум - потребовала отдать часть подконтрольной Украине территории взамен на открытие контрольно-пропускных пунктов. Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.
По его словам, это не единственное требование оккупационных администраций. Делается это для того, чтобы заблокировать все важные договоренности, которые были достигнуты во время Нормандской встречи в 2019 году.
"Последнее, скажем так, изобретение российской стороны, - она искала любые поводы не открывать КПВВ. И вот сейчас она придумала, что мы должны отдать 300 м своей территории для того, чтобы открыть пункты. То есть, начала шантаж", - рассказал Гармаш.



Теги: Россия, Донбасс, КПВВ, ТКГ
 
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