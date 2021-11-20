Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ

20.11.2021 15:00

На этой неделе пассажиропоток через КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО увеличился в три раза, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

С минувшей субботы через дорожный коридор в Станице Луганской на временно оккупированную территорию Украины прошли 7 700 человек, а на контролируемую территорию – 8 484 человека.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. За два дня линию разграничения в этом контрольном пункте по направлению к временно оккупированной части Донбасса пересекли 288 человек и 61 транспортное средство. В то же время 282 человека и 61 транспортное средство проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 226,1 тонн продуктовых наборов, товаров медицинского назначения, строительных материалов и мебели.