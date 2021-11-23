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Архив - Донецкая область

Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября

23.11.2021 11:00
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Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября

Сто восемьдесят два человека и 39 транспортных средств приехали в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 22 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
В обратном направлении проследовали 120 человек на 30 единицах транспорта.
В ведомстве также отметили, что за помощью к спасателям на КПП обратились 63 человека.



Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ОРДО
 
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