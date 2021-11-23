Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября

23.11.2021 11:00

Сто восемьдесят два человека и 39 транспортных средств приехали в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 22 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

В обратном направлении проследовали 120 человек на 30 единицах транспорта.

В ведомстве также отметили, что за помощью к спасателям на КПП обратились 63 человека.