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Архив - Донецкая область

В Театральном сквере Мариуполя начали готовить новогодний каток

01.12.2021 16:00
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В Театральном сквере Мариуполя начали готовить новогодний каток

В Мариуполе в Театральном сквере начался монтаж ледового катка. Он откроется традиционно – 19 декабря, в День Святого Николая. В этом году его дополнят новыми элементами инсталляции. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Каток рассчитан на 180-200 человек на один заезд. Но его наполнение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Так же это касается и необходимости наличия у посетителей зеленого или желтого сертификатов о вакцинации", - сообщил начальник управления молодежи и спорта городского совета Алексей Казанцев.
По его словам, оплата за катание будет производиться по умеренной цене. Напоминаем, работа европейского катка под открытым небом одна из новогодних традиций Мариуполя. Здесь любят активно проводить время как дети, так и взрослые.



Теги: Донбасс, Мариуполь, каток, коньки
 
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