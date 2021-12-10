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Архив - Донецкая область

В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания

10.12.2021 13:00
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В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания

Традиционный новогодний «Оливье» в ОРДО значительно подорожал, как и ряд продуктов перед Новым годом. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.
Так, журналисты одного из «телеканалов» ОРДО прогулялись по рынкам города и поделились ценами на продукты, необходимые для приготовления салата.
Телезрители бурно отреагировали на сюжет. И поделились своим мнением в соцсетях:
«Неплохо. Индекс Оливье в Донецке бьет новые рекорды. Больше, чем на 200 рублей Москву обгоняем»
«ееее обогнали МСК»
«ДОРОГИЕ в буквальном смысле «республики»
«А цены, поди, некому регулировать, все заняты делом: о людях думают, о народе»
«Мы Москву еще 2 года назад обогнали. Пора сравнивать с Пекином»
«На картошке сверхприбыль не получили, так на других продуктах получат. На рынке только два оптовых поставщика».



Теги: Донбасс, продукты, Новый год, цены, ОРДО
 
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