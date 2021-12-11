В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год

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Более 2 тыс. абитуриентов из числа жителей временно оккупированной территории (ВОТ) зачислены на обучение в украинские вузы в рамках вступительной кампании-2021. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, вступительная кампания была проведена успешно. Частные заведения высшего образования впервые получили доступ к госзаказу.
"Благодаря работе образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 226 учебных заведениях всех регионов, более 2 тыс. жителей ВОТ зачислены на обучение", — отметили в ведомстве.
Заметно увеличился объем государственного заказа по следующим специальностям:
- химия;
- физика и математика;
- инженерия программного обеспечения;
- кибербезопасность;
- агрономия.
Кроме того, была организована профессиональная информационная поддержка для абитуриентов.
Среди особенностей вступительной кампании 2022 года:
- абитуриентам не нужно будет подавать копии сертификатов внешнего независимого оценивания (ВНО) и документов об образовании, если они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
- для поступления будут приниматься сертификаты ВНО 2019 года и 2022 года, а также единого вступительного экзамена за 2020 и 2022 годы;
- абитуриенты смогут сдавать пять предметов ВНО и подавать не более 25 заявлений (5 на бюджет и 20 на контракт).
Поступление начнется с регистрации электронных кабинетов 1 июля 2022 года.
Теги: Донбасс, Крым, итоги, вступительные экзамены, Минобразования
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