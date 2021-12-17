На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"

17.12.2021 10:00

В Бахмутский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское". Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.

Весь персонал, находящийся на КПВВ, был эвакуирован. На месте работали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Взрывотехники и кинологи обследовали территорию. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.