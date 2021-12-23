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На Донбассе установился режим тишины
23.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 22 декабря, и на семь часов утра текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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