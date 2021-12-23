На Донбассе установился режим тишины

23.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 22 декабря, и на семь часов утра текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию", - говорится в сообщении.