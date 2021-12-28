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Архив - Донецкая область

В ОРДО смягчили антиковидные меры

28.12.2021 13:00
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В ОРДО смягчили антиковидные меры

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в преддверии новогодних праздников снял ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Об этом говорится в указе под номером 405, опубликованном на официальном сайте Пушилина.
Добавим, что изменения вносятся в указ № 57 "О введении режима повышенной готовности" от 14 марта 2020 года.
В документе также сказано, что дети младше 14 лет вновь могут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов. Разрешен и выезд организованных групп детей за пределы "республики".
Также Пушилин снял запрет на проведение спортивных соревнований, личных приемов граждан в "органах государственной власти", на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, а также выездных приемов граждан представителями "руководства республики".
Указ вступил в силу со вчерашнего дня.



Теги: Донбасс, карантин, ОРДО, COVID-19
 
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