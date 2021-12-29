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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки два обстрела

29.12.2021 11:00
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На Донбассе за сутки два обстрела

За прошедшие сутки сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 29 декабря.
Так, в Луганской области враг открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия в районе Катериновки.
Кроме того, в Донецкой области оккупанты вели огонь в сторону Крымского из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отметили в штабе и добавили, что по состоянию на утро среды новых обстрелов нет.
Также указано, что ВСУ вели ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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