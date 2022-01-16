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В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе
На Донбассе движение на пропускных пунктах проходило в штатном режиме. На КПВВ проводились проверки граждан. Об этом сообщает ГПСУ.
В соответствии с решением Командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.
При этом оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.
Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пересечения линии разграничения увеличилась на 38% и вышла на среднестатистический уровень последних недель прошлого года. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 088 человек, а на контролируемую территорию - 6 634 человека.
Напротив КПВВ «Новотроицкое» оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 275 человек и 53 транспортных средства к временно оккупированной части Донецкой области. В то же время 284 человека и 48 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
Теги: Донбасс, КПВВ, ОРДЛО, ГПСУ
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