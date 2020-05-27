- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе17:00
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти12:00
- В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы10:00
У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
Каждый украинский гражданин на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вправе обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно пересечения линии разграничения в связи с различными гуманитарными потребностями. Об этом сообщает Офис Омбудсмена Украины в Facebook, передает Укринформ.
В ведомстве напомнили, что по предварительной информации Министерства образования и науки Украины, образовательные центры начнут свою работу с 9 июня 2020 года, а также, что 15 июня состоится первый этап пробного ВНО.
В то же время, напоминают в Офисе омбудсмена, до 22 июня 2020 года в Украине продлится адаптивный карантин, поэтому продолжают действовать ограничения, установленные при пересечении линии разграничения с временно оккупированными и контролируемыми территориями в Донецкой и Луганской областях.
"Однако в исключительных случаях, учитывая индивидуальные обстоятельства социального (гуманитарного) характера, при наличии подтверждающих документов, пропуск лиц через КПВВ может быть обеспечен отдельным решением командующего ООС и при наличии подтверждения от оккупационных органов РФ, действующих на этих территориях. Напоминаем, что каждый гражданин имеет право обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, которая продолжает принимать все возможные меры для возобновления прав наших граждан пересечь линию разграничения в связи с различными гуманитарными потребностями", - отмечается в сообщении.
Обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека можно путем направления обращения на официальную электронную почту [email protected], указав в нем: фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина, электронный почтовый адрес, на который может быть отправлен ответ и номер телефона, по которому в случае необходимости можно будет связаться, а также основание пересечения линии разграничения.
К обращению также должны прилагаться копии документов, подтверждающих основание в необходимости пересечения линии разграничения (например, приглашение на прохождение ВНО).
Теги: Донбасс, абитуриент, КПВВ, ОРДЛО
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов
- Завтра тестирование финиширует
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В ОРЛО за выходные подтверждено семь новых случаев COVID-1915:00
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля 16:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- «Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо» (ВИДЕО)14:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- В России впервые выявили COVID-19 у кошки11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов