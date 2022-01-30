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За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек
На линии разграничения в Донбассе полностью заблокировано движение на пяти из семи КПВВ. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пересечения линии разграничения увеличилась на 9%. Всего за указанный период через этот пункт пропуска прошло 13776 человек.
В том числе:
в сторону Луганска направилось 6 981 человек,
на контролируемую Украиной территорию прибыло 6 795 человек.
Через дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» осуществляся пропуск только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 605 граждан и 115 автомобилей.
В том числе:
в сторону Донецка направились 301 человек и 62 транспортных средства;
в сторону территории подконтрольной Украине направились 304 человека и 53 транспортных средства.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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