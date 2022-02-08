Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля

08.02.2022 12:00

Сто десять человек и 16 транспортных средств прибыли в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 февраля. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

В противоположном направлении проследовал 131 человек на 34 единицах транспорта. В "ведомстве" добавили, что за помощью к спасателям на КПП обратились 46 граждан.