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Архив - Донецкая область

На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе

14.02.2022 09:00
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На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе

Двое военнослужащих ВС Украины 13 февраля "устроили стрельбу из закрепленного оружия" в кафе в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
"При процессуальном руководстве Мариупольской спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил задержаны два военнослужащих Вооруженных сил Украины по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух человек (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15 , п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, кафе, стрельба, военнослужащий
 
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