Последние новости раздела
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий09:00
На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС
23.02.2022 17:00
Из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными районами. Также спасатели вывели свой персонал. Об этом сообщает Telegram ГСЧС.
"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое". Производится свертывание палаток и отвод личного состава", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, закрытие, обстрелы, КПВВ, ГСЧС
Читайте также:
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт
- ВАЖНО! Сегодня закрыли КПВВ «Станицу Луганскую»
- "Власти ДНР" возмущены закрытием КПВВ между Украиной и "республикой"
- В Мариуполе и на КПВВ "Гнутово" слышат жуткую стрельбу
- Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку14:00
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля15:00
- YouTube заблокировала аккаунт главаря "ДНР"14:00
- Данилов объявил о введении ЧП в Украине13:00
- Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО12:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы09:00
- Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"08:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция
- В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек