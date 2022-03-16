Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта

16.03.2022 10:00

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда эвакуационных поездов 16.03.2022.

Сегодня с жд станции Краматорск планируется отправка следующих рейсов:

271/272 на Ковель в 13:00;

269/270 на Львов в 16:00.

Отмечается, что возможна отправка из Краматорска следующего перечня маршрутов, в случае достаточно безопасной обстановки:

45/46 в Ужгород;

142/141 во Львов;

92/91 на Одессу.

Александр Гончаренко также сообщает, если ситуация з безопасностью останется прежней, то эвакуация жителей из Краматорска пройдет до н.п. Лозовая на электричках, откуда из местного ж/д вокзалов заявлены эвакуационные поезда.