Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов

22.04.2022 10:00

В течение минувших суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Украинские защитники уничтожили шесть танков, четыре артиллерийские системы, восемь единиц бронированной, пятнадцать единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".