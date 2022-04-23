На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения

23.04.2022 17:00

В этом году всенощных пасхальных богослужений на территории Донецкой области не будет из-за текущей ситуации в регионе. Оккупанты рассматривают любое скопление людей как мишень. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

Руководитель ДонОВА отмечает, что прийти в храмы можно будет либо до 19:00, либо с 05:00 утра. Лишь на один день, 24 апреля, на который выпадает праздник Христова Воскресения, комендантский час сокращен. Он будет действовать с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

Глава области призывает священнослужителей и мирян с понимаем отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать комендантский час.