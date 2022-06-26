Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

26.06.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Донбассе основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На Славянском направлении враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.
Совершал обстрелы неподалеку от Волчеярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое воздействие с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.
Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькок, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Большая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.



Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх