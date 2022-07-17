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Архив - Донецкая область

Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)

17.07.2022 11:00
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Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)

С территории Святогорской Лавры в Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами, удалось эвакуировать 7 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Усилиями ГУР МО при участии народных депутатов Украины с территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.
Это семья, скрывавшаяся в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина. Сейчас они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, эвакуация, Святогорская лавра
 
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